Biden, Afrika'ya Omicron nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden, Afrika'ya Omicron nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı

Biden, Afrika'ya Omicron nedeniyle uygulanan seyahat yasağını kaldırdı
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve bölgedeki 7 ülkeye getirdiği seyahat kısıtlamasının 31 Aralık'tan itibaren kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle Güney Afrika ve bölgedeki 7 ülkeye getirdiği seyahat kısıtlamasının 31 Aralık'tan itibaren kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Omicron varyantının ABD'de hızla yayılmasının ardından 8 Afrika ülkesine uygulanan seyahat yasağını kaldırılan kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre 8 Afrika ülkesine uygulanan yasak, 31 Aralık'tan itibaren kalkacak.

Biden, 26 Kasım'da Omicron varyantı nedeniyle, Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesotho, Esvatini, Mozambik ve Malavi'ye seyahat kısıtlaması getirmişti.

Söz konusu kısıtlama kapsamında ABD vatandaşı ya da oturum sahibi olmayan kişiler bu ülkelerden ABD'ye seyahat edemiyordu.

Biden, 21 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerine yönelik seyahat kısıtlamasını kaldırmayı düşündüğünü duyurmuştu.

ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi

ABD'de CDC, asemptomatik Kovid-19 hastalarının karantina süresini 5 güne indirdi

 İSTANBUL'DA EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

İSTANBUL'DA EVLİLİK ÖNCESİ SMA TESTİ UYGULANMAYA BAŞLANDI

 Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı

Türkiye'ye korku salan Omicron varyantının yeni belirtileri kuru öksürük, boğazda gıcık ve kaşıntı

AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title