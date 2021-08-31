Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu
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Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu

Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu
BBC - Haberler | Dünya

Afganistan'dan tahliye operasyonlarının tamamlanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yaparak son durumu değerlendirdi.

Afganistan'dan tahliye operasyonlarının tamamlanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yaparak son durumu değerlendirdi.

Kabil'deki tahliye operasyonunu "olağanüstü başarılı" sözleriyle niteleyen Biden, Afganistan'da kalan son Amerikalıların da ülkeden çıkarılması hedefine bağlı olmaya devam ettiklerini vurguladı. Biden, "Yaklaşık 200 Amerikalı hala Afganistan'da ve bazıları ülkeden ayrılmak istiyor. İsterlerse tüm Amerikalıları Afganistan'dan çıkarmaya kararlıyız" dedi.

Biden, IŞİD'in Horasan kolu olarak bilinen IŞİD-K'ya karşı mücadelelerinin devam edeceğini "Sizinle işimiz bitmedi" sözleriyle dile getirdi ve "Bunu yapmak için orada olmamız gerekmiyor" ifadelerini de ekledi.

"Amerikan halkına dürüst davranma zamanı" diyen Biden, ABD askerlerini yeniden bölgeye göndermenin bir amacının olmayacağını söyledi.

ABD birlikleri, Taliban'la üzerinde anlaştıkları 31 Ağustos tarihinde tahliye operasyonunu tamamlayarak Afganistan'ı tamamen terk etti.

Yetkililer, Afganistan'da askeri misyonun tamamlandığını ancak ülkeden ayrılamayanlara yardım etmek için diplomatik misyonun devam edeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise bugün itibarıyla Kabil'deki diplomatik faaliyetlerini askıya aldıklarını ve bu faaliyetleri Katar'ın başkenti Doha'dan yürüteceklerini söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie basın toplantısında, "Afganistan'dan çekilmemizin ve Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için girişilen askeri misyonun tamamlandığını duyurmak için buradayım" dedi.

McKenzie, ABD ve koalisyon güçlerinin uçaklarıyla 123 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise Afganistan'dan çekilmeyi "büyük bir askeri, diplomatik ve insani girişim" ve "ABD'nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en zorlu görevlerden biri" olarak nitelendirdi.

Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu
Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu
Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu
BBC
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