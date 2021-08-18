Biden, Afganistan'dan çekilme yöntemiyle ilgili Amerikan Kongresi'nden de çok az destek buldu
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Biden, Afganistan'dan çekilme yöntemiyle ilgili Amerikan Kongresi'nden de çok az destek buldu

Biden, Afganistan'dan çekilme yöntemiyle ilgili Amerikan Kongresi'nden de çok az destek buldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan askeri birliklerin çekilmesi sırasında oluşan görüntülerle ilgili birçok tepkiyle karşılaşırken, bu ülkeden çekilme yöntemiyle ilgili de Temsilciler Meclisi'nde oldukça az bir destek bulabildi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan askeri birliklerin çekilmesi sırasında oluşan görüntülerle ilgili birçok tepkiyle karşılaşırken, bu ülkeden çekilme yöntemiyle ilgili de Temsilciler Meclisi'nde oldukça az bir destek bulabildi.

The Hill haber sitesinin ABD Kongresi kaynaklarından derlediği bilgiye göre, Afganistan'dan çekilme operasyonunu ele alış biçimiyle kamuoyundan yoğun eleştiri alan Biden, Kongre üyelerinden de yeterince destek toplayamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Çoğunluk Lideri Charles Schumer başta olmak üzere bazı Demokratların Afganistan meselesiyle ilgili Biden'ın yanında durmayı seçtikleri ve bir konferans görüşmesi sırasında tüm Demokratları Başkanın arkasında durmaya çağırdığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, "Ancak Afganistan'ın Taliban'a hızlı teslim oluşu, Kabil'den gelen kaos görüntüleri, Amerikalıların ve on binlerce Afgan müttefiki ailenin nasıl ve ne kadar çabuk tahliye edileceğine dair sorular, Kongre üyelerinde hayal kırıklığına yol açtı." ifadesine yer verildi.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez'in dahi, Taliban ile olan anlaşmanın "tamamen yetersiz" olduğu konusunda Trump yönetimini eleştirse de "Biden yönetiminin ABD'nin hızlı bir şekilde çekilmesinin sonuçlarını doğru bir şekilde değerlendirmediği için hayal kırıklığına uğradım." şeklindeki sözleri de Demokratların hissiyatına örnek gösterildi.

"Biden'ın partisiyle arasında önemli görüş ayrılığı"

The Hill, ABD birliklerinin Afganistan'dan ayrılması ve büyükelçilik çalışanlarının tahliyesiyle ilgili medyaya yansıyan görüntüler Demokrat Parti'de meydana getirdiği ayrışmayla ilgili, "Gelişmeler, Biden'ın yaklaşık 7 aylık yönetimi döneminde partisiyle arasındaki önemli ayrılıklardan birine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin kıdemli bir üyesi olan Jim Langevin de Biden yönetimindeki ABD'nin Afganistan'dan geri çekilmesini "felaket" olarak nitelendirerek sert bir şekilde kınadı.

Langevin, "En azından Biden yönetimi, Afgan müttefiklerimize 20 yıllık gerçek bir plan borçluydu." derken, diğer Demokratlar Biden'ı doğrudan eleştirmese de Kabil'den çıkış yönteminin ele alış biçimini hoş karşılanmadıklarını belli etti.

Ayrıca, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, yönetimi Afganistan konusunda ifade vermeye resmi olarak davet eden ilk komite başkanı olurken, Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Mark Warner ve Seanto Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı Jack Reed de Afganistan'da "neyin yanlış gittiğini anlamak ve bu hataları tekrarlamamak" için oturumlar düzenleyeceğini söyledi.

Öte yandan, 20 sene önce Afganistan operasyonunun ilk başladığı dönemde öldürülen ABD'li Mike Spann'ın babası Johnny Spann, Washington Post'a verdiği röportajda, Afganistan'da öldürülen ilk Amerikalının babası olarak ABD'nin geri çekilmesinden "hayal kırıklığına uğradınğını ve utandığını" dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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