Biden: "(Afganistan'dan çekilme) Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız"
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Biden: "(Afganistan'dan çekilme) Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız"

Biden: '(Afganistan'dan çekilme) Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız'
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme sürecini 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolunda olduklarını ve bu ülkeden ne kadar erken çıkarlarsa o kadar iyi olacağını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'dan çekilme sürecini 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolunda olduklarını ve bu ülkeden ne kadar erken çıkarlarsa o kadar iyi olacağını söyledi.

Biden, sabah saatlerinde G-7 liderleri ile yaptığı Afganistan görüşmesinin ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıkarak değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu görüşmede son 10 günde kat ettikleri yol hakkında müttefiklerine bilgi verdiğini aktaran Biden, "Bu öğleden sonra itibarıyla 70 bin 700 kişinin Afganistan'dan çıkmasına yardım ettik. Temmuz sonundan bu yana ise 75 bin 900 kişinin tahliyesini gerçekleştirdik." dedi.

Biden, son 12 saatte 6 bin 400'ü askeri uçuşla 5 bin 600'ü ise koalisyon uçuşuyla olmak üzere 12 bin kişiyi Afganistan'dan çıkardıklarını vurgulayarak, G-7 liderleri ile tahliyelerin güvenliğinin sağlanması ve iş birliği konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Tahliyeler ve Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin ise Biden, "Şu anda süreci 31 Ağustos'a kadar tamamlama yolundayız. Ne kadar erken çıkarsak o kadar iyi. Operasyonda geçen her gün, askerlerimize daha çok risk oluşturuyor ancak bu sürecin 31 Ağustos'a kadar tamamlanması Taliban'ın bizimle iş birliğini sürdürmesine, tahliye edeceğim insanların havalimanına erişimini sağlamasına ve operasyonlarımızı engellememesine bağlı." dedi.

Savunma ve Dışişleri bakanlıkları acil durum planı hazırlayacak

Biden, Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından da sürecin uzaması durumunda kullanılmak üzere bir acil durum planı hazırlamalarını istediklerini belirterek, "Bu misyonunun tamamlanmasını sağlamaya kararlıyım." diye konuştu.

Afganistan'da daha uzun kalmaları durumunda güvenliklerinin tehlikeye düşeceğini belirten Biden, Afganistan'daki DEAŞ bağlantılı grupların Kabil Havalimanı'na saldırabileceğine dair endişeleri olduğunu aktardı.

Biden, G-7 liderleri ile Taliban'a karşı ortak bir yaklaşım benimsemek konusunda da mutabık kaldıklarının altını çizerek, aynı şekilde insani yardım ve mülteciler konusunda da ortak çalışmalar yürütüleceğini söyledi.

Afganistan'ın yeniden bir "terör üssü" olmasını engellemek için gerekli tüm adımları atacaklarını vurgulayan Biden, ABD'nin şu anda kendileriyle çalışan binlerce Afgan'ı yeniden yerleştirmek için çalıştığını dile getirdi.

Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da yarın bir basın toplantısı düzenleyerek Afganistan'dan tahliye edilen ABD vatandaşlarının sayısına ilişkin net rakamları kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay

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