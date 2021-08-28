Biden: "Afganistan'da önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde bir saldırı daha olma ihtimali yüksek"

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da önümüzdeki 24 ila 36 saat içerisinde yeni bir saldırı daha olması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da önümüzdeki 24 ila 36 saat içerisinde yeni bir saldırı daha olması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. Biden yaptığı açıklamada, "Bu sabah Washington'daki ulusal güvenlik ekibi ve Afganistan'daki komutanlarımızla görüştüm. ABD güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın Horasan koluna yönelik dün düzenlediği hava saldırısını ele aldık. Afganistan'ın başkenti Kabil'de askerlerimize ve masum sivillere yapılan saldırıdan sorumlu grubun peşine düşeceğimizi söylemiştim, düştük. Bu son değildi, bu menfur saldırıya karışan herkesi yakalamaya ve bedelini ödetmeye devam edeceğiz. ABD'ye zarar vermek veya birliklerimize saldırmak isteyenlere karşılık vereceğimizden asla şüphe duyulmasın. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie'ye bu görevdeki liderliği ve Afganistan'daki birliklerimizin güvenliğine olan bağlılığı için teşekkür ettim" dedi.

Afganistan'da tehlikenin geçmediğini ve Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik yeni bir terör saldırısı düzenlenmesi ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Biden, "Komutanlarımız, Afganistan'da önümüzdeki 24 ila 36 saat içinde bir saldırı daha olabileceğini söyledi. Mümkün olan her türlü önlemin alınması ve komutanlarımızın bölgedeki tüm vatandaşlarımızı korumak için gerekli yetkilere, kaynaklara ve planlara sahip olmalarını sağladım" dedi.

Terör saldırısı tehdidine rağmen Kabil'de sivilleri tahliye etmeyi sürdüklerini ifade eden Biden, "Dün 6 bin 800 kişiyi daha tahliye ettik. Bugün de ordumuz Afganistan'dan ayrıldıktan sonra ülkeden ayrılmak isteyenlere yardımcı olmak için neler yapabileceğimizi tartıştık" diye konuştu.

Kabil'de tahliye operasyonlarının devam ettiği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden ABD askerlerine de değinen Biden, "Kaybettiğimiz 13 asker, ABD'nin en yüksek ideallerine hizmet ederken ve başkalarının hayatlarını kurtarırken en büyük fedakarlığı yapan kahramanlardı. Cesaretleri ve özverileri, şimdiye kadar risk altındaki 117 binen fazla kişinin güvenliğe ulaşmasını sağladı" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı