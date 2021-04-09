Biden, ABD Yüksek Mahkemesinin yapısını yeniden değerlendirecek bir komisyon kurduruyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Biden, ABD Yüksek Mahkemesinin yapısını yeniden değerlendirecek bir komisyon kurduruyor

Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
Biden, ABD Yüksek Mahkemesinin yapısını yeniden değerlendirecek bir komisyon kurduruyor

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkemenin üyelerinin sayısı da dahil yapısını ilgilendiren konuları çalışması için bir komisyon kurulması talimatı verdi.

Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici
Rusya'dan ABD'nin Karadeniz çıkarmasına tepki: Artan askeri hareketlilik endişe verici
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir
ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkemenin üyelerinin sayısı da dahil yapısını ilgilendiren konuları çalışması için bir komisyon kurulması talimatı verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın Yüksek Mahkeme ile ilgili komisyon kurulması konusunda imzaladığı başkanlık kararnamesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre Biden, seçim dönemindeki vaadiyle uyumlu olarak Yüksek Mahkemenin üyelerinin sayıları, yargıçların görev süresi ve değişimleri, mahkemenin rolü ve benzeri reform konularının ele alınacağı bir komisyonun kurulmasını istedi.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi 36 isimden oluşacak olan komisyona eski Beyaz Saray hukuk danışmanı Bob Bauer ile eski Adalet Bakanlığı müsteşarı Cristina Rodriguez başkanlık yapacak.

Komisyon halka açık bazı toplantılar da yapacak ve bu toplantıların ardından 180 gün içinde ilk raporunu hazırlayacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde mahkemeye atanan muhafazakar yargıçlar, Demokratlar arasında tartışmalara neden olmuş, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin ardından mahkemenin seçim sonuçlarını ele alıp almayacağı tartışılmış ve Demokrat Parti mahkemenin üye sayısının artırılabileceğinin sinyalini vermişti.

Mevcut yapısıyla 9 üyeden oluşan mahkemeye başyargıç John Roberts başkanlık yaparken, muhafazakar üyelerin sayısı Trump dönemindeki atamalarla liberal üyeleri geride bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Dilan Çıtak Bülent Ersoy Gülper Özdemir
Spor Diego Ozan Tufan Hakan Kutlu Ümit Öztürk Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Biden, ABD Yüksek Mahkemesinin yapısını yeniden değerlendirecek bir komisyon kurduruyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 20:13:33. #1.14#
title