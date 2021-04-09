Biden, ABD Yüksek Mahkemesinin yapısını yeniden değerlendirecek bir komisyon kurduruyor

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkemenin üyelerinin sayısı da dahil yapısını ilgilendiren konuları çalışması için bir komisyon kurulması talimatı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Yüksek Mahkemenin üyelerinin sayısı da dahil yapısını ilgilendiren konuları çalışması için bir komisyon kurulması talimatı verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın Yüksek Mahkeme ile ilgili komisyon kurulması konusunda imzaladığı başkanlık kararnamesi kamuoyu ile paylaşıldı.

Buna göre Biden, seçim dönemindeki vaadiyle uyumlu olarak Yüksek Mahkemenin üyelerinin sayıları, yargıçların görev süresi ve değişimleri, mahkemenin rolü ve benzeri reform konularının ele alınacağı bir komisyonun kurulmasını istedi.

Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi 36 isimden oluşacak olan komisyona eski Beyaz Saray hukuk danışmanı Bob Bauer ile eski Adalet Bakanlığı müsteşarı Cristina Rodriguez başkanlık yapacak.

Komisyon halka açık bazı toplantılar da yapacak ve bu toplantıların ardından 180 gün içinde ilk raporunu hazırlayacak.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde mahkemeye atanan muhafazakar yargıçlar, Demokratlar arasında tartışmalara neden olmuş, 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin ardından mahkemenin seçim sonuçlarını ele alıp almayacağı tartışılmış ve Demokrat Parti mahkemenin üye sayısının artırılabileceğinin sinyalini vermişti.

Mevcut yapısıyla 9 üyeden oluşan mahkemeye başyargıç John Roberts başkanlık yaparken, muhafazakar üyelerin sayısı Trump dönemindeki atamalarla liberal üyeleri geride bırakmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur