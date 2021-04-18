Biden: "ABD'ye bu yıl kabul edilecek mülteci sayısı arttırılacak"
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Biden: "ABD'ye bu yıl kabul edilecek mülteci sayısı arttırılacak"

Biden: 'ABD'ye bu yıl kabul edilecek mülteci sayısı arttırılacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

ABD Başkanı Joe Biden, bu yıl ülkeye kabul edilecek 15 bin mülteci sayısının arttırılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, bu yıl ülkeye kabul edilecek 15 bin mülteci sayısının arttırılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği Delawere eyaletindeki Wilmington Country Club'ta golf oynadıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ülkeye bu yıl için kabul edilecek mülteci sayısına yönelik bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Başkan Biden, "Bu sayıyı arttıracağız. Sorun, sınırdaki gençlerle ilgili krizin devam etmesiydi. Aynı anda iki şeyi yapamazdık, bu yüzden şimdi sayıyı arttıracağız" diyerek bu yıl 15 bin olarak açıklanan kabul sınırının yükseltileceğini duyurdu.

Öte yandan Biden, Cuma günü önceki Başkan Donald Trump tarafından belirlenen Eylül ayı sonuna kadar tarihin en düşük sayısı olan "15 bin mülteci" kabulü sınırının korunmasına karar vermişti. Söz konusu karar Kongre üyelerinin ve mülteci hakları savunucularının tepkisini çekmişti. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki de Biden'ın 15 Mayıs'a kadar nihai sayıyı belirleyeceğini ifade etmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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