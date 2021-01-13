Biden ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının başına Samantha Power'ı getirecek
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Biden ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının başına Samantha Power'ı getirecek

13.01.2021 17:09 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:12
Biden ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının başına Samantha Power'ı getirecek

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) başına Obama döneminde Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olan Samantha Power'ı getirecek.

NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) başına Obama döneminde Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olan Samantha Power'ı getirecek.

Biden'ın geçiş ekibinden yapılan açıklamada, Power'ın dünyanın şu an karşı karşıya olduğu en büyük zorluklar karşısında uluslararası toplumu bir araya getireceği ve ABD'nin ortaklarıyla birlikte çalışacağı "kriz testinden geçmiş" bir diplomat olduğu belirtildi.

Eski bir gazeteci ve insan hakları savunucusu olarak öne çıkan Power, 2013-2017'de Obama döneminde ABD'nin BM Daimi Temsilcisi olarak görev yaptı.

Power, ABD'nin Bosna'dan Ruanda'ya soykırımları önlemede başarısızlığı konusundaki kitabı "A Problem from Hell: America and the Age of Genocide" ile Pulitzer ödülü kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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