Biden: "ABD, Rusya'nın Kırım'ı sözde ilhakını asla tanımayacak"
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Biden: "ABD, Rusya'nın Kırım'ı sözde ilhakını asla tanımayacak"

26.02.2021 17:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:15
Biden:

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Rusya'nın Kırım'ı "sözde ilhakını" asla tanımayacağını ve Rusya'nın saldırgan tavırlarına karşı, Ukrayna'nın yanında olacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Rusya'nın Kırım'ı "sözde ilhakını" asla tanımayacağını ve Rusya'nın saldırgan tavırlarına karşı, Ukrayna'nın yanında olacaklarını vurguladı.

Biden, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının yıl dönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya, Kırım'ı işgal ederek, uluslararası hukuku, modern ülkelerin birbirine garanti ettiği normları, komşusu Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin çatışmanın başından bu yana olduğu gibi Ukrayna ve müttefiklerinin yanında olduğunun altını çizen Biden, "Bu hüzünlü yıl dönümünde, önemli bir gerçeği tekrar vurguluyoruz: Kırım, Ukrayna'nındır." ifadesini kullandı.

Biden açıklamasında, "ABD, Rusya'nın Kırım'ı sözde ilhakını asla tanımayacak ve Rusya'nın saldırgan eylemlerine karşı Ukrayna'nın yanında yer alacaktır. Rusya'yı Ukrayna'daki ihlalleri ve saldırganlığı nedeniyle sorumlu tutmaya çalışmayı sürdüreceğiz." mesajını verdi.

Ukrayna halkının mücadelesine desteklerinin de sürdüreceklerini vurgulayan Biden, "ABD, Ukrayna'nın sözüne hala güvenmektedir ve ülkelerinin barışçıl, demokratik ve refah bir geleceği için çalışan herkesi destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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