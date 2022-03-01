Biden, ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söyledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Biden, ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söyledi

AA, Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
Biden, ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahları ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahları ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini kaydetti.

Biden, Beyaz Saray'da siyahiler ve siyahi hakları ile ilgili bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından salonda bulunan bir gazeteci, "Amerikalılar, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha büyük bir nükleer çatışmayı doğuracağından endişe etmeli mi?" diye sordu.

ABD Başkanı Biden, söz konusu soruya, "Hayır" yanıtını verdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Nükleer, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title