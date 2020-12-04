Biden: ABD halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

Biden: ABD halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğim

04.12.2020 03:52 | Son Güncelleme: 04.12.2020 03:56
Biden: ABD halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğim

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgınını engellemek için görevdeki ilk 100 gününde Amerikan halkından maske takmalarını isteyeceğini söyledi.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgınını engellemek için görevdeki ilk 100 gününde Amerikan halkından maske takmalarını isteyeceğini söyledi.

CNN televizyonuna konuşan Biden, her bir Amerikalı'nın maske takması halinde Covid-19 vakalarında "önemli bir azalma" olacağını belirtti.

Biden ayrıca, tüm kamu binalarında maske takılması talimatı da vereceğini belirtti.

Koronavirüs salgınında ABD'de 14 milyon vaka kayıtlara geçti ve 275 bin kişi hayatını kaybetti.

Biden "Yemin ettiğim ilk gün, halktan 100 gün maske takmalarını isteyeceğim. Maskeli 100 gün sadece, sonsuza kadar değil. 100 gün" dedi.

Biden ayrıca "Bunu yaparsak önemli bir azalma olacağını düşünüyorum, aşıyla ve maskeyle birlikte sayıları önemli ölçüde düşürebiliriz" diye konuştu.

Anayasa uzmanları, ABD Başkanları'nın Amerikalılar'a maske takma emri verme hakkı olmadığını söylüyor. Ancak Biden söyleşide, kendisinin ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in maske takarak örnek olacğaını söyledi.

Başkanların ABD hükümeti mülkleri üzerinde yetkisi var ve Biden da bu yetkiyi kullanacağını belirtti ve "Federal binalarda maske takılması emri vereceğim" dedi.

Biden "Ulaşım, eyaletler arası ulaşım, uçaklarda, otobüslerde vb. maskeli olmalısınız" dedi.

ABD havayolları, havaalanları ve toplu taşıma sistemlerinin çoğunda yolcu ve çalışanların maske takması şu anda da zorunlu.

Biden ayrıca, Beyaz Saray Sağlık Danışmanı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'yi görevinde tutacağını kaydetti.

Biden, aşıların güvenliği alanındaki kaygıları dağıtmak için kamuoyu önünde aşı olmaktan da memnun olacağını vurguladı.

Eski başkanlar, Barack Obama, George W Bush ve Bill Clinton, kamuoyu önünde aşı olacaklarını belirtmişti.

Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Trump'ın başkanlığı döneminde sağlık yetkilileri tarafından onaylanan herhangi bir aşıya güvenmediğini söylediği için, Cumhuriyetçi Partililer'den eleştiri almıştı.

Pew Araştırma Merkezi'nin çalışmasına göre şu anda Amerikan halkının yüzde 60'ı koronavirüs aşısı olmaya hazır olduğunu söylüyor. Bu oran Eylül ayında yüzde 51'di.

BBC

İlgili Haberler

Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor
Bilim insanları, korona salgınını önlemenin yolunu açıkladı: Maske takma oranının yüzde 70'e çıkması gerekiyor
Biden, Janet Yellen'i ABD Hazine Bakanlığı'na aday gösterdi
Biden, Janet Yellen'i ABD Hazine Bakanlığı'na aday gösterdi
Türk SİHA'ları ABD gündeminde: Biden hükümeti için büyük bir dış politika sınavı
Türk SİHA'ları ABD gündeminde: Biden hükümeti için büyük bir dış politika sınavı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Ekrem İmamoğlu İbrahim Aydemir Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Kenan Işık Caner Cindoruk Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden: ABD halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 03:58:37. #1.15#
title