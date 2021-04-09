Biden, ABD'de silahlı şiddeti azaltmayı amaçlayan başkanlık kararnamelerini imzaladı
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Biden, ABD'de silahlı şiddeti azaltmayı amaçlayan başkanlık kararnamelerini imzaladı

BBC - Haberler | Dünya
Biden, ABD'de silahlı şiddeti azaltmayı amaçlayan başkanlık kararnamelerini imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde silahlı şiddet olaylarını azaltmak amacıyla yönetiminin aldığı ilk önlemleri kamuoyuna açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde silahlı şiddet olaylarını azaltmak amacıyla yönetiminin aldığı ilk önlemleri kamuoyuna açıkladı. "Bu ülkede silahlı şiddet bir salgın. Aynı zamanda uluslararası utanç kaynağı" diyen Biden, bazı silahların kontrolüne yönelik bir dizi başkanlık kararnamesi imzaladı.

Başkanlık kararnameleriyle öncelikle, seri numarası olmadığı için "hayalet silahlar" olarak adlandırılan ev yapımı silahların daha sıkı denetlenmesi amaçlanıyor.

Kararnamelerle ayrıca; bazı silahlar için yeni kurallar uygulanması, silah almak isteyen kişilerin sabıkalarının daha sıkı denetlenmesi ve şiddetin önlenmesine dair bölgesel çabaların desteklenmesi hedefleniyor.

Perşembe günü Beyaz Saray bahçesinde konuşan Biden, öncelikle parçaların montajı yoluyla edinilen kayıt dışı "hayalet silahları" hedef aldığını söyledi. Biden, "Silah Kontrol Yasası kapsamında bu teçhizatların ateşli silah olarak değerlendirildiğini görmek istiyorum" dedi.

'ABD'de her gün 106 kişi silahlı saldırı sonucu ölüyor'

Biden, "Her gün bu ülkede 315 kişi vuruluyor" diye konuştu ve yine her gün ABD'de 106 kişinin silahlı saldırı sonucu öldüğünü söyledi.

ABD'de silahların kontrolü konusunda Başkanlık Kararnamesi yoluyla alınacak önlemler için Kongre'nin onayı gerekmiyor.

Ancak Biden'ın bu konuda, daha kapsamlı adımlar atması zor görünüyor. Zira ABD Kongresi'nde halen Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer üyesi var. Mevcut Senato kuralları gereği pratikte bir yasa tasarısının Senato'dan geçmesi için 60 oy, yani 10 Cumhuriyetçi senatörün desteği gerekiyor.

Cumhuriyetçiler geçmişte silah kontrolü konusunda önemli tasarıların yasalaşmasını engellemişlerdi. Zira kişilerin silah taşıma hakkı ABD'de Anayasa'yla güvence altına alınmış durumda. Bu yüzden pek çok kişi silah kontrol yasalarını bu hakkın ihlali olarak görüyor.

Biden'ın başkanlık kararnamesini imzalaması öncesi Çarşamba günü South Carolina eyaletinde bir doktor ve ailesi silahla vurulup öldürülmüştü. Saldırıda hayatını kaybeden beş kişi arasında iki küçük çocuk da vardı.

ABD'de Mart ayında da iki ayrı silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Uzmanlar, ev yapımı kayıt dışı silahların çeşitli suçlarda giderek artan oranda kullanıldığını söylüyor.

Los Angeles kentinde ele geçirilen tabancaların yüzde 40'ının "hayalet silahlar" olduğu belirtiliyor.

BBC
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