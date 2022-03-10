Biden ABD'de 40 yılın zirvesinde olan enflasyondan Putin'i sorumlu tuttu - Haberler

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Biden ABD'de 40 yılın zirvesinde olan enflasyondan Putin'i sorumlu tuttu

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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Biden ABD'de 40 yılın zirvesinde olan enflasyondan Putin'i sorumlu tuttu

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

ABD'de TÜFE'nin şubatta aylık yüzde 0,8 artarken, yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı göstermesinin ardından Biden yazılı açıklama yaptı.

Ülkedeki işsizlik rakamlarının son 50 yılın en iyi seviyesinde olduğunu ve ekonominin iyileştiğini belirten Biden, "Aynı zamanda bugünkü enflasyon raporu, Amerikan halkının bütçesinin fiyat artışları nedeniyle zorlandığının ve ailelerin Putin'in fiyat artışını hissetmeye başladığının bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, şubatta en büyük enflasyon kaleminin "Putin'in saldırgan tavırlarına" tepki veren enerji piyasaları olduğunu belirterek, "En başından bu yana söylediğim gibi, Putin'in gereksiz savaşına karşılık uyguladığımız yaptırımların ülke içinde de bir bedeli olacaktır. Ancak Amerikalılar şunu bilmeli ki Putin'e ödettiğimiz bedeller bizim ödediğimizden çok daha yok edicidir." ifadesine yer verdi

ABD'lilerin üzerindeki ekonomik yükü kaldırmak için çabaladığını belirten Biden, tedarik zincirini güçlendirmek ve ABD içinde üretimi artırmak için adımlar attığını anımsattı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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