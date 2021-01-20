Biden, ABD başkanları için açılan "POTUS" Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı
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Biden, ABD başkanları için açılan "POTUS" Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı

20.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 21:21

ABD Başkanı Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı isimli Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok" mesajını verdi. Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise göreve başladıktan sonra ilk mesajında, "Hizmete hazırız" dedi.

ABD'de 3 Kasım seçimlerini kazanan Joe Biden, Kongredeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu. Aynı törende ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı seçilerek tarihe geçen Kamala Harris de yemin ederek görevine başladı.

"BOŞA HARCAYACAK VAKTİMİZ YOK"

Bugün yemin ederek ABD'nin 46'ncı Başkanı olan Biden, sosyal medyadan da ilk resmi paylaşımını yaptı. Joe Biden, ABD başkanlık makamına ait "POTUS" kullanıcı isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karşı karşıya kaldığımız krizleri çözmek için boşa harcayacak zamanımız yok. Bu nedenle de bugün buradayım. Oval Ofis'e cesur adımlar atmak ve Amerikalı ailelerin ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak için gideceğim" mesajını verdi.

Biden, ABD başkanları için açılan 'POTUS' Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı

BAŞKAN YARDIMCISINDAN İLK MESAJ

Kamala Harris, ABD Başkan Yardımcılığı görevine resmen başladı. Harris, göreve gelmesinden dakikalar sonra sosyal medya hesabından ilk paylaşımını "Hizmete hazırız" diyerek yaptı.

Biden, ABD başkanları için açılan 'POTUS' Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı

TWITTER, TRUMP'IN HESABINI KAPATMIŞTI

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı, 8 Ocak Cuma günü kapatılmıştı. Trump'ın "POTUS" hesabından yaptığı paylaşımlar da Twitter tarafından silinmişti.

Biden, ABD başkanları için açılan 'POTUS' Twitter hesabından ilk mesajını paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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