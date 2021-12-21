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Biden'a halk desteği oranı en düşük seviyeye geriledi

Biden'a halk desteği oranı en düşük seviyeye geriledi
AA / Dildar Baykan Atalay - Haberler | Güncel

ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği oranı yüzde 41'e gerileyerek, bugüne kadarki en düşük seviyeye indi.

ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteği oranı yüzde 41'e gerileyerek, bugüne kadarki en düşük seviyeye indi.

NPR, PBS Newshour ve Marist, yaptıkları ortak ankette, Biden'a yönelik halk desteğini ölçtü.

Ankete katılanların yüzde 55'i Biden'ın başkanlık performansını beğenmediklerini kaydederken, sadece yüzde 41'i beğendiğini dile getirdi.

Parti bazlı bakıldığında ise ankete katılan bağımsızların yüzde 29'u Biden'ı desteklediklerini, yüzde 66'sı ise desteklemediklerini belirtti.

Demokratların yüzde 87'si, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 4'ü Biden'a desteğini iletti.

Aynı grup tarafından 9 Aralık'ta yapılan ankette, Biden'a destek oranı yüzde 42 çıkmıştı. Yapılan bu anketle, Biden'a olan halk desteği bu zamana kadarki en düşük orana inmiş oldu.

Biden, son günlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, yüksek enflasyon ve tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle sıkça eleştiriliyor.

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AA / Dildar Baykan Atalay - Son Dakika Haberleri

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