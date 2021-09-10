Biden, 80 milyon özel sektör çalışanına aşı ya da haftalık test zorunluluğu getirdi: 'Sabrımız tükeniyor'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Biden, 80 milyon özel sektör çalışanına aşı ya da haftalık test zorunluluğu getirdi: 'Sabrımız tükeniyor'

Biden, 80 milyon özel sektör çalışanına aşı ya da haftalık test zorunluluğu getirdi: 'Sabrımız tükeniyor'
BBC - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin Covid'le mücadelesine ilişkin atılacak yeni adımları Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin Covid'le mücadelesine ilişkin atılacak yeni adımları Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

Halen on milyonlarca Amerikalının Covid aşısı olmamasının hayal kırıklığına neden olduğunu söyleyen Biden, aşı olmayanların sayısını azaltma hedefiyle hazırlanan altı maddelik planını açıkladı.

Daha önceden federal hükümete bağlı memurların bir kısmına getirilen Covid aşısı zorunluğu, federal çalışanların tümünü kapsayacak şekilde genişletildi.

Biden'ın duyurduğu yeni önlemlere göre, 100'den fazla çalışanı olan şirketlerin çalışanlarına da aşı ya da haftada bir negatif Covid testi zorunlu tutulacak. ABD Çalışma Bakanlığı'na iletilen yeni direktiften 80 milyon civarında özel sektör çalışanı etkilenecek.

Biden yeni önlemleri açıklarken, "Bunlar özgürlükle ya da kişisel tercihle ilgili değil, kendinizi ve çevrenizdekilerle korumakla ilgili" ifadelerini kullandı.

'Aşı olmayanların salgını'

"Bu salgın, aşı olmayanların salgını" değerlendirmesinde bulunan Biden, aşı olmayanlara hitap ederek, "Daha neyi bekliyorsunuz? Sabırlıyız, ancak sabrımız tükeniyor. Artık doğru olanı yapın ve aşı olun" dedi.

Federal haklardan yararlanan yaklaşık 17 milyon sağlık ve bakım hizmetleri çalışanı da aynı kurallara tabi olacak.

Biden, toplu ulaşımda maske takmayı reddeden kişilere yönelik cezaların iki kart artırılacağını da açıkladı, "Eğer maskeyi reddediyorsanız ceza ödemeye razı olun" uyarısını yaptı.

BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher, "Amerikalıların tatlı dille aşı olmaya çağrıldığı dönem sona erdi, sıra hükümetin koyduğu zorunluluklara geldi" yorumunda bulunarak Biden'ın lafını esirgemeyen bir konuşma yaptığını belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre ABD nüfusunun yüzde 64'ü tam aşılı, yüzde 75'i ise Covid aşısının yalnızca ilk dozunu oldu.

Şimdiye kadar 650 binin üzerinde ABD'li Covid-19 kaynaklı olarak yaşamını yitirdi.

Biden, 80 milyon özel sektör çalışanına aşı ya da haftalık test zorunluluğu getirdi: 'Sabrımız tükeniyor'
BBC
Kuzey Kore'de koruyucu giysiler ve gaz maskeleriyle askeri geçit töreni
Kuzey Kore'de koruyucu giysiler ve gaz maskeleriyle askeri geçit töreni
Taliban'dan ABD'yi kızdıracak karar! Yeni geçici hükümetin yemin töreni 11 Eylül'de yapılacak
Taliban'dan ABD'yi kızdıracak karar! Yeni geçici hükümetin yemin töreni 11 Eylül'de yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Max Meyer Ozan Tufan Çağdaş Atan Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Biden, 80 milyon özel sektör çalışanına aşı ya da haftalık test zorunluluğu getirdi: 'Sabrımız tükeniyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 05:51:59. #1.14#

title