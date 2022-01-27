Biden, 7 Şubat'ta Almanya Başbakanı Scholz'u Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 7 Şubat'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Beyaz Saray'da kabul edeceği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, Biden'ın 7 Şubat'ta Scholz'u Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Görüşmenin iki ülke arasındaki derin ve sağlam bağların yeniden teyidi için fırsat olduğunu kaydeden Psaki, "İki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının engellenmesine yönelik diplomasi ve ortak çabaları görüşecek." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden ve Scholz'un Kovid-19 salgını, iklim değişikliği tehdidi, ekonomik refahın arttırılması ve ortak demokratik değerlere bağlı uluslararası güvenlik gibi konularda yakın işbirliği içinde olmanın önemini de ele alacağını aktardı.