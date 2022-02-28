Biden, 28-29 Mart'ta Washington'da ASEAN Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, 28-29 Mart'ta ABD ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne ABD'nin başkenti Washington DC'de ev sahipliği yapacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden'ın 28-29 Mart'ta tarihi ABD-ASEAN Zirvesi'ne Washington DC'de ev sahipliği yapacağını duyurmaktan gurur duyarız." ifadesini kullandı.

Söz konusu zirvede ABD'nin bölgenin en önemli konularına verdiği önemi bir kez daha vurgulayacağını aktaran Psaki, ayrıca zirvede ABD ile ASEAN arasındaki ilişkilerin 45. yılının da kutlanacağını kaydetti.

Psaki açıklamasında, "Biden-Harris yönetimi için güvenilir ve güçlü bir ortak olmak, zamanımızın zorluklarıyla mücadele için ASEAN'ı birleştirmek ve güçlendirmek çok önemli bir önceliktir." değerlendirmesinde bulundu.