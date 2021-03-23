Biden, 25 Mart'ta AB Zirvesine çevrim içi katılacak
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Biden, 25 Mart'ta AB Zirvesine çevrim içi katılacak

23.03.2021 20:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:00
Biden, 25 Mart'ta AB Zirvesine çevrim içi katılacak

ABD Başkanı Joe Biden, 25 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne çevrim içi olarak katılacak.

ABD Başkanı Joe Biden, 25 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'ne çevrim içi olarak katılacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "25 Mart Perşembe günü, ABD Başkanı Joe Biden, AB Konseyi ile zirvesi esnasında sanal ortamda buluşacak." ifadesine yer verildi.

Biden'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in daveti üzerine, AB liderlerinin buluştuğu bir oturuma katılacağına işaret edilen açıklamada, "Biden, AB liderlerine ABD-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılması, pandemi ve iklim değişikliği ile mücadelede birlikte çalışılması, dünyanın en büyük ticaret ve yatırım ortaklığının derinleştirilmesi mesajı verecek." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Biden'ın Rusya ve Çin de dahil, ortak dış politika çıkarları konusunda da görüşlerini paylaşacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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