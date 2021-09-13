Biden, 24 Eylül'de Avustralya, Japonya ve Hindistan liderlerini ağırlayacak - Haberler
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Biden, 24 Eylül'de Avustralya, Japonya ve Hindistan liderlerini ağırlayacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Biden, 24 Eylül'de Avustralya, Japonya ve Hindistan liderlerini ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Eylül'de Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği duyuruldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Eylül'de Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği duyuruldu.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve Hindistan Başbakanı Narenda Modi'nin önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine geleceği açıklanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Eylül'de Avustralya, Hindistan ve Japonya liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacağı duyuruldu. Söz konusu görüşmenin ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan liderlerini bir araya getiren ilk görüşme olacağı belirtildi. Görüşmenin, Biden yönetiminin, 21. yüzyılın zorluklarını karşılamak için Hint-Pasifik'e katılma önceliğinin göstergesi olduğuna dikkat çekilirken, 4 ülke arasındaki ilkişkiler, Covid-19 salgını ile mücadele, iklim krizi, Çin ve açık bir Hint-Pasifik'in teşvik edilmesi konularının ele alınacağı aktarıldı.

(İHA)

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Haber: Biden, 24 Eylül'de Avustralya, Japonya ve Hindistan liderlerini ağırlayacak - Haberler
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