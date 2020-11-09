Biden: "20 Ocak'a kadar başkan değilim ama maske takın"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Biden: "20 Ocak'a kadar başkan değilim ama maske takın"

09.11.2020 23:13 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:30
Biden:

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, korona virüs görev gücünü kurmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 Ocak'a kadar başkan olmayacağım ama bugün herkese mesajım şu: maskenizi takın" dedi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, korona virüs görev gücünü kurmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 Ocak'a kadar başkan olmayacağım ama bugün herkese mesajım şu: maskenizi takın" dedi.

ABD'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile mücadelede kendisine Ocak ayına kadar rehberlik edecek olan uzmanlardan oluşan bir korona virüs görev gücünün kurulduğunu duyurdu. Biden, daha sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Biden, "Sonuç olarak: Bu pandemiyi tersine çevirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım. 20 Ocak'a kadar başkan olmayacağım ama bugün herkese mesajım şu: maskenizi takın" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

ABD Başkanı Joe Biden: 'Bölmeyi değil birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım'
ABD Başkanı Joe Biden: "Bölmeyi değil birleştirmeyi hedefleyen bir başkan olacağım"
- ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı
- ABD Başkan Adayı Biden'den sabırlı olun mesajı
AB, NATO ve bir çok ülke liderlerinden Biden'a kutlama
AB, NATO ve bir çok ülke liderlerinden Biden'a kutlama

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Berat Albayrak Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Mumcu Yıldız Tilbe Demet Özdemir Münir Nurettin Selçuk
Spor Erol Bulut Caner Erkin Eddie Newton Ali Şansalan Sergen Yalçın
Daha Fazla Kasım İstifa Fenerbahçe Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden: "20 Ocak'a kadar başkan değilim ama maske takın" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 23:30:41. #1.14#
title