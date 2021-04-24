Biden, 1915 olayları için "soykırım" dedi

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili açıklama yaptı. Biden yaptığı açıklamada, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Her yıl bugün Ermeni soykırımında hayatını kaybedenleri hatırlıyor ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için kendimizi yeniden adıyoruz" denildi. Ayrıca eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından da kullanılan ve "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesi de açıklamada yer aldı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada Biden, "Meds Yeghern'in kurbanlarını onurlandırıyoruz böylece yaşananların dehşeti tarihte kaybolmasın. Hayatta kalanların çoğu ABD de dahil olmak üzere dünya genelinde yeni evler ve hayatlar bulmaya zorlandı. Ermeni halkı, güç ve dirençle hayatta kalarak kendini yeniden inşa etti. Ermeni göçmenler, on yıllar boyunca ABD'yi zenginleştirdi ancak atalarını kıyılarımıza getiren trajik tarihi asla unutmadılar. Hikayelerini onurlandırıyoruz, bunu suçlamak için değil, olanların asla tekrarlanmamasını sağlamak için yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı