Biden, 11 Eylül Saldırıları ile ilgili gizli belgelerin açıklanması için çalışma başlattı
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Biden, 11 Eylül Saldırıları ile ilgili gizli belgelerin açıklanması için çalışma başlattı

Biden, 11 Eylül Saldırıları ile ilgili gizli belgelerin açıklanması için çalışma başlattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül 2001 Terör Saldırılarıyla ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılması için çalışma başlatan yürütme emrini imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül 2001 Terör Saldırılarıyla ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılması için çalışma başlatan yürütme emrini imzaladı. Yapılan çalışma sonrasında uygun görülen belgeler 6 ay içinde kamuya açıklanacak. Daha önce saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınları, Biden'a mektup niteliğinde basın açıklaması yaparak 'belgelerin gizliliği kaldırılmazsa 11 Eylül'de yapılacak anma programlarına gelmemesini istediklerini' belirtmişti.

Başkan Biden, dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada başkanlık seçimlerinde 11 Eylül ile ilgili gizli belgeler için şeffaflık sözü verdiğini hatırlatarak imzaladığı yürütme emriyle bu sözünü tuttuğunu belirtti. Biden "Bugün, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 11 Eylül soruşturmalarıyla ilgili belgelerin gizliliğinin kaldırılması incelemesini denetlemesi için Adalet Bakanlığı'na ve diğer ilgili kurumlara talimat veren bir yürütme emri imzaladım. Yürütme emri, Başsavcının gizliliği kaldırılan belgeleri önümüzdeki altı ay içinde kamuya açıklamasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

11 Eylül saldırılarında yakınlarını kaybeden ve kendilerini 9/11 Topluluğu olarak adlandıran yaklaşık 1800 kişi, Başkan Biden'a hitaben yazdıkları mektup niteliğindeki basın açıklamasında; Suudi Arabistan liderleri ile saldırılar arasında bir bağlantı olduğuna inandıkları kanıtlarının gizliliğini kaldırma taahhüdünü yerine getirmesini istedi. Kurbanların aileleri, ABD'nin önde gelen gazete ve medya kuruluşlarına gönderdikleri açıklamada, bahsi geçen belgelerin gizliliğinin kaldırılıp yayınlanmadıkça 11 Eylül 2021 tarihinde saldırıların düzenlendiği New York, Pennsylvania ve Pentagon'da yapılacak anma gününe ABD Başkanı Joe Biden'ın katılmamasını istedi.

'KAMUOYU ÖNÜNDE İTİRAZ EDERİZ'

Açıklamada, 11 Eylül saldırılarından sorumlu 19 teröristten 15'inin Suudi Arabistan vatandaşı olmasına gönderme yapılarak, "9/11'in 20. yıldönümüne yaklaşırken ve yirmi yıldır siyasi pazarlık kozu olarak (belgelerin) kullanılırken sabrımız tükendi… Ancak Başkan Biden taahhüdünden döner ve Suudi hükümetinin yanında yer alırsa, yönetiminin herhangi bir 9/11 törenine katılımına kamuoyu önünde itiraz etmek zorunda kalacağız" ifadeleri yer aldı.

CEMAL KAŞIKÇI DETAYI

Açıklamanın sonunda Cemal Kaşıkçı cinayetine değinen 9/11 Topluluğu, "Suudi Arabistan Krallığı'na karşı, vatandaşlarımıza ve ikamet edenlere karşı son 20 yılda sadece 11 Eylül'ü değil, aynı zamanda Cemal Kaşıkçı'nın korkunç cinayetini de içeren terörist saldırılardaki rolünü kabul etmesi gerektiğini açıkça ortaya koyan bir politika uygulayın" ifadeleri yer aldı.


Biden, 11 Eylül Saldırıları ile ilgili gizli belgelerin açıklanması için çalışma başlattı
Biden, 11 Eylül Saldırıları ile ilgili gizli belgelerin açıklanması için çalışma başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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