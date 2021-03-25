Biden: 100 günde 100 milyon aşı hedefine erken ulaştık, şimdi 200 milyonu hedefliyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
BBC

Biden: 100 günde 100 milyon aşı hedefine erken ulaştık, şimdi 200 milyonu hedefliyoruz

BBC - Haberler | Dünya
Biden: 100 günde 100 milyon aşı hedefine erken ulaştık, şimdi 200 milyonu hedefliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevini devralmasından 65. gün sonra ilk basın toplantısını düzenledi.

Biden, göreve gelmesinden sonra ilk defa basın toplantısı düzenledi! İmza attığı gafla alay konusu oldu
Biden, göreve gelmesinden sonra ilk defa basın toplantısı düzenledi! İmza attığı gafla alay konusu oldu
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi
Pentagon göçmen merkezlerinden gelen görüntüler sonrası harekete geçti: Bakanlığa yer tahsis edildi

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevini devralmasından 65. gün sonra ilk basın toplantısını düzenledi.

Bugüne dek yapılanlar konusunda bilgi veren Biden, koronavirüse karşı 100 günde 100 milyon aşı hedefine geçen hafta ulaşıldığını söyledi.

Biden, şimdi de 100 günde 200 milyon aşı yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Böylece ilk hedeflerini iki katına çıkarmış olduklarını belirten Biden, "Yüksek bir hedef olduğunu biliyorum, ilk hedefin iki katı; başka hiçbir ülke bizim yaptığımıza yaklaşamadı bile" diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de toplam koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu, salgındaki can kaybı ise 545 bini aştı.

1.9 trilyon dolarlık ekonomik kurtarma paketinin bir parçası olarak 1400 dolarlık yardım çeklerinin 100 milyon kişiye ulaştırıldığını belirten Biden, işsizlik rakamlarında da 100 bin düşüş kaydedildiğini söyledi.

Biden, "Yardım burada, umut da kapıda" diye konuştu.

Biden göçmenlik, silah kontrolü, iklim değişikliği gibi "uzun vadeli sorunlara" yoğunlaşmak istediğini ifade etti.

ABD'nin güney sınırından geçmek isteyen göçmen sayısındaki artış konusunda görüşleri sorulan Biden, bunun "devrevi" bir sorun olduğunu ve Donald Trump yönetimi döneminde sorunun ağırlaştığını, kendi yönetiminin uygulayacağı politikaların ise "yeniden inşa" amacı güdeceğini söyledi.

2024'te yeniden seçimlere katılıp katılmayacağı sorusunu ise Biden "evet" diye cevapladı. Ancak, "Kadere saygı duyduğu" sözleri de belirsizlik olarak yorumlandı.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yunus Emre Merve Dizdar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Biden: 100 günde 100 milyon aşı hedefine erken ulaştık, şimdi 200 milyonu hedefliyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 23:41:21. #1.15#
title