Biden 1 Trilyon Dolarlık Altyapı Tasarısını İmzaladı
ABD Başkanı Joe Biden 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen törenle imzaladı.
ABD Başkanı Joe Biden 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen törenle imzaladı
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Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı: ABD'de yapılan askeri heyetler arasındaki toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti, müteakip toplantının Türkiye'de...
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