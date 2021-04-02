Biden: "1 haftada 20 milyon kişiyi aşıladık ama Kovid-19'a karşı savaş bitmekten uzak"

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son 1 haftada 20 milyon kişiyi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıladıklarını ancak virüse karşı mücadelenin bitmekten uzak olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son 1 haftada 20 milyon kişiyi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşıladıklarını ancak virüse karşı mücadelenin bitmekten uzak olduğunu açıkladı.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, ülkede bugün açıklanan verilerde işsizlik oranının yüzde 6'ya gerilemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İşsizlik rakamlarının iyiye gitmesinin tüm ülkenin ortak başarısı olduğunun altını çizen Biden, Kovid-19 ile mücadeleye de değindi.

Biden, ABD'nin aşılama konusunda dünyada ön sıralarda olduğuna işaret ederek, "Dün aşılamalar konusunda bir rekor kırıldı. 7 günde, yani 1 haftada 20 milyon kişi aşılandı. Hiçbir ülke bu sayının yanından dahi geçemiyor. Ancak virüse karşı mücadelemiz bitmekten uzak." ifadesini kullandı.

Biden, artan vakalara karşı halkı uyardı

Başkan Biden, aşılamalardaki bu ilerlemeye rağmen maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam etme çağrısı yaptı.

Ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da normalleşme hedefi olduğunu anımsatan Biden, "Birçok yerde vakalar yükseliyor. Birçok yerde virüs daha hızlı yayılıyor. Tüm halkımdan süreci tersine çevirmekten kaçınmalarını istiyorum. Bu virüsü bitirmek için çok mücadele veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan