Bideb Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bideb Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Bideb Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı!
Habermetre - Haberler | Toplum

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları 2021 yılı 1. dönem başvuru sonuçları açıklanmıştır.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları 2021 yılı 1. dönem başvuru sonuçları açıklanmıştır. Başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonucu, BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminden (ebideb. tubitak. gov. tr) kullanıcı girişi yaparak "Başvurularım" alanından görüntüleyebilirler.

BİDEB 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Programları 2021 yılı 1. dönemine toplam 2. 255 başvuru yapılmış, 437 kişi destek almaya hak kazanmıştır. Bursa hak kazanamayan tüm öğrencilerin e-mail adreslerine, başvuru listeleri, değerlendirme taban puanları ve gerekçeler bildirilmiştir.

BİDEB Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 yılı 2. dönem başvuruları, 25 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Programları:

2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 2210-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Programı 2210-C Öncelikli Alanlar Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı Değerlendirme Sistemi Hakkında Açıklamalar:

1. 2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı ve 2210-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Programı için değerlendirme puanının hesaplanmasında çağrı duyurularında ilan edilen ağırlıklar dikkate alınarak lisans not ortalaması, ALES puanı ve ÖSYM sıralaması kullanılır. Değerlendirme taban puanları; ALES puan türüne, üniversite yerleştirme sınavı ile bir lisans programına yerleşip yerleşmediğine, üniversite yerleştirme sınavı ile bir lisans programına yerleşme özel durumlarına (ek puanlı yerleşme, DGS ile ön lisans programlarından lisans programlarına yerleşme vb. ), kayıtlı olunan temel bilimler yüksek lisans programına göre ve Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda, Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında veya Uluslararası Proje Yarışmalarında derece/madalya almış olma durumuna göre ayrı ayrı belirlenir. Grup Yürütme Kurulu'nun belirlediği taban puanları esas alınarak açık, şeffaf, bilimsel ve objektif kriterlere göre en yüksek puandan sıralanarak oluşturulan bursiyer aday listeleri, TÜBİTAK Başkanlık onayıyla kesinleşir.

2. 2210-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı ve 2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı'nda adayların Enstitüleri tarafından kabul edilen tez önerileri dış danışman vasıtasıyla bilimsel değerlendirmeye tabi tutulur. Panel sonuçlarına göre bursa hak kazanacak adaylar belirlenir. Bilimsel değerlendirme kriterleri şunlardır:

Özgün Değer Amaç ve Hedefler Yöntem Öncelikli Alanlara/Sanayiye Katkı Yaygın Etki 3. 2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı, lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri olup lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde lisans sonrası tezli yüksek lisans öğrenimine başlayanları kapsamaktadır. Doğrudan yurt içi yüksek lisans bursiyeri olma koşulunu sağlayan adayların lisans programından mezun oldukları tarihi takip eden dönemde yüksek lisans programına başlamaları ve aynı dönemde doğrudan bursiyerlik başvurusu yapmış olmaları gerekir.

Bideb Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Muharrem İnce Angela Merkel Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Şeyma Subaşı Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Şenol Güneş Yiğit Şardan Mustafa Cengiz Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bideb Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.6.2021 17:31:39. #1.14#

title