Bıçkın'dan Dr. Ünlübay'a "112 Günü" ziyareti
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Bıçkın'dan Dr. Ünlübay'a "112 Günü" ziyareti

11.02.2021 18:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:02
Bıçkın'dan Dr. Ünlübay'a

Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin, "112 Günü" dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay'ı ziyaret etti.

Nevşehir 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Naim Biçkin, "112 Günü" dolayısıyla İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ünlübay'a, çalışmaları hakkında bilgi aktaran Biçkin, merkeze verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Ünlübay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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