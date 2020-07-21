Bıçkalanan büfecinin ağabeyi: Torbacılara engel olmak istediği için bıçaklandı
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Bıçkalanan büfecinin ağabeyi: Torbacılara engel olmak istediği için bıçaklandı

ADANA'da, küfür nedeniyle çıkan tartışmada bıçakla yaralanan İsmet Çirkin'in (48) ağabeyi Ordubeyi Günay, kardeşinin 'torbacı' diye tabir edilen 7 uyuşturucu satıcısının saldırısına uğradığını öne sürdü.

Bıçkalanan büfecinin ağabeyi: Torbacılara engel olmak istediği için bıçaklandı
21.07.2020 11:46 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:50

ADANA'da, küfür nedeniyle çıkan tartışmada bıçakla yaralanan İsmet Çirkin'in (48) ağabeyi Ordubeyi Günay, kardeşinin 'torbacı' diye tabir edilen 7 uyuşturucu satıcısının saldırısına uğradığını öne sürdü. Kardeşinin 11 yerinden .bıçaklandığını belirten Günay, "Kardeşim mahalledeki torbacılara engel olmak istiyordu. Mahalleliyi sindirmek ve kendilerine alan açıp, genişletmek için bu olayı gerçekleştirdiler" dedi.

Olay, 19 Temmuz günü, saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi 4470 Sokak'ta meydana geldi. O.F. ve S.Y., iddiaya göre birlikte alkol aldıktan sonra küfürler ederek, çevreyi rahatsız etti. Büfe sahibi İsmet Çirkin, küfretmemeleri yönünde uyardığı ikili ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.F. ve S.Y., Çirkin'i sol göğsü ve yüzü ile bacaklarından defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Çirkin, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan O.F. ve S.Y. ise bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

Çirkin'in bir süre önce soyadını değiştiren ağabeyi Ordubeyi Günay, kardeşinin, mahalledeki torbacılara engel olmaya çalıştığı için bıçaklandığını iddia etti. Günay, "Saat 03.00 sıralarında şüpheliler, yolun karşı tarafında toplanıp uyuşturucu madde kullanıyorlar. Kepenklere vurup, küfrederek, 'İsmet dışarı çık. Bu mahallede erkek yok mu?' diye bağırıyorlar. Bilinçli olarak geliyorlar. Hedefleri zaten İsmet. Toplamda 7 kişiler ama 2'si kamerada görünüyor, diğerleri arkadalar. Asıl amaçları torbacı oldukları için mahalleyi sindirmek ve kendilerine alan açıp, genişletebilmek" diye konuştu.'HEDEFLERİ KARDEŞİMMİŞ'

Kardeşine yapılan saldırının bilinçli olduğunu savunan Günay, "Kardeşim mahallede ses getiren bir insan. Uyuşturucunun yaygınlaşmasına tepki gösteriyordu. Bu şüpheliler de infaz için gelmişler. Evine gelip, 11 tane bıçak darbesi vurmuşlar. Göğsünde, karın bölgesinde, ağız ve boyun kısmındaki yaralar bunu gösteriyor. Doktoru durumunun ağır olduğunu söyledi. Onun için dua ediyoruz. Emniyet Müdürlüğü'nün olayın üzerine düşmesini bekliyoruz. Bu saldırının organize şekilde olduğunu düşünüyorum. Bu memleketin geleceğine, çocuklarımıza yazık. İnanıyorum ki bunun bir çıkış noktası var" dedi.


Kaynak: DHA

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