Biçerdöverlerin yakıtları tarlalara taşınıyor
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Biçerdöverlerin yakıtları tarlalara taşınıyor

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Haberler | Ekonomi

Biçerdöverlerin yakıtları tarlalara taşınıyor Gün boyu hasat yapan biçerdöverlerin yakıtları tarlalarda dolduruluyor Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da biçerdöverlerin yakıtları tankerlerle hasat yaptıkları tarlalara taşınıyor.

Biçerdöverlerin yakıtları tarlalara taşınıyor

Gün boyu hasat yapan biçerdöverlerin yakıtları tarlalarda dolduruluyor

ŞANLIURFA - Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da biçerdöverlerin yakıtları tankerlerle hasat yaptıkları tarlalara taşınıyor. Bu sayede hem zamandan tasarruf ediliyor hem de biçerdöverlerin dar yollarda trafiğe çıkıp tehlikeye neden olmaları engelleniyor.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da hasat yapan biçerdöverlerin yakıtları tarlaya taşınıyor. Tankerlerle götürülen yakıt sayesinde hem biçerdöverler çalışmaya devam ediyor hem de yakıtları bittiğinde petrol istasyonlarına gidip trafikte tehlikeye neden olmaları engelleniyor.

Çiftçiler uygulamadan memnun

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki çiftçiler, petrol istasyonları tarafından başlatılan bu uygulamadan dolayı çok memnun olduklarını ifade etti. Bu sayede zamandan tasarruf ettiklerini belirten çiftçiler, biçerdöverlerin trafikte tehlikeye neden olmalarının da önüne geçildiğini belirtti.

Tarlasında hasat yapılan çiftçilerden Mehmet Emin Aksak, böyle bir imkanın çok güzel olduğunu söyleyerek, "Makinemiz şu anda yakıt dolumuna gelmiş. Böyle bir imkan çok güzeldir. Normalde makinamız bu yollar dar olduğu için gidip gelemiyordu. Yakıt istasyonunun uzak olması bize çok sıkıntı çıkartıyordu. Şu anda yakıt ayağımıza geliyor. Bu makinayı doldurup gidiyor. Daha rahat, daha güzel, daha tasarruflu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Tarlada yakıt ikmali yapılan biçerdöverler, zaman kaybetmeden daha uzun süre ekinleri biçmeye devam ediyor.

Biçerdöverlerin yakıtları tarlalara taşınıyor
Biçerdöverlerin yakıtları tarlalara taşınıyor
Biçerdöverlerin yakıtları tarlalara taşınıyor
Biçerdöverlerin yakıtları tarlalara taşınıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan

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Biçerdöverlerin yakıtları tarlalara taşınıyor - Haberler Ekonomi
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