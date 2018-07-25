Biçerdöverler Tarlaya Girdi, Hasat Yüzleri Güldürdü

Türkiye'de buğday üretiminde dördüncü sırada yer alan Sivas'ta biçerdöverlerin tarlaya girmesinin ardından hasat yüzleri güldürdü.

Yaklaşık 2 milyon 973 bin dekar alanda buğday üretimi yapılan Sivas'ta buğday başaklarının hasat olgunluğuna ulaşmasıyla biçerdöverler buğday tarlalarına girdi. Mayıs ayında gerçekleşen yağışlar sonrası hasat yüzleri güldürürken yaklaşık 750 bin ton rekolte bekleniyor. Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da yönetim kurumu üyeleriyle birlikte merkeze bağlı Bingöl köyüne giderek hasat yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu.

Başkan Çetindağ, "Bu sene bahar ayları kurak gitmişti. Mayıs'tan sonra yağmurların yağmasından dolayı da buğdaylarda ve yem bitkilerinde artış oldu. İklimlerin değişikliklerinden dolayı hava şartları istediğimiz gibi gitmedi. Gördüğümüz kadarıyla ortalama dönümüne yaklaşık 300 kilo çıkıyor. Çiftçilerimiz sıkı bir şekilde hasatlarına başladılar. Devletimizin, hükümetimizin buğdayla ilgili desteklerinde girdilerin çok pahalı olması, çiftçilerimizin köylerde tutunamasın da büyük sıkıntılara yol açıyor. Motorin ve bu sene gübre fiyatlarının bu sene yüzde 100 zamlandığı yerde çiftçilik yapmak özellikle Sivas'ta çok zor. Yeni kurulan hükümetimizden ve tarım bakanımızdan çok büyük beklentilerimiz var. Bunları yerelden, tabandan bir araştırma yaparak sivil toplum örgütlerininde görüşlerini alarak Türkiye'de tarımın nasıl daha iyi bir faaliyete getirilir kaliteli ürün nasıl üretilir bunu bakanımızdan bekliyoruz" dedi.

Esnafa uyarılarda bulunan Çetindağ, "Fırsatı değerlendirip de hemen çiftçimizin elindeki malını ucuza almak istemesinler çünkü bu çiftçiler bu insanlar kendi çiftçilerimiz. Çiftçilerimiz buğday üretmezse Sivas'taki esnafımız da buğdayını almazlar. Mümkün olduğu kadar çiftçimize sahip çıksınlar ki çiftçimiz ne kadar kaliteli ürün üretirse kendileri de kazanmak zorunda" ifadelerini kullandı.

"Buğday fiyatlarının bir yıl önceden açıklanmaya başlanması lazım"

Buğday fiyatlarının çok düşük olduğuna vurgu yapan Çetindağ, şunları kaydetti:

"Ülkemize göre çok düşük çiftçilerimiz buğday ekmesi çok sıkıntılı ve her sene azalmakta. Buğday fiyatlarının bir yıl önceden açıklanmaya başlanması lazım. Motorini kimyevi gübrenin ilaçların çok pahalı olmasından dolayı taban fiyatlarının buğdayımızı kurtarması lazım. İnşallah tarım bakanım bunları değerlendirir bizlerin de bilgisini alır. Çiftçimizi köylerde tutacaksak kaliteli ürün yapacaksak mazotun gübrenin ilaçların fiyatının uygun olması, desteklerin de uygun olması lazım. Şu an ki taban fiyatımız bin 50 lira yemlik fiyatları da 870 lira arpada buna dahil. Bunu değerlendirdikleri zaman kurtarmalarının hiç şansı yok. Biz devletimize hükümetimize güveniyoruz inşallah yeni dönemde de çiftçimiz adına çok şey bekliyoruz."

Rekoltenin 2018 yılında arttığına da dikkat çeken Çetindağ, "Rekolte gecen seneye göre bu sene daha iyi niye iyi biliyorsunuz geçen sene yaklaşık 500 bin 600 bin ton Sivasımızn ortalama değeri vardı. Yem bitkilerinin bilhassa arpanın daha çok verimin yüksek olmasından dolayı buğdayda da yine yaklaşık 600 bin-750 bin ton civarın da bir rekolte bekliyoruz. Bizim istediğimiz rekolte den çok kaliteli ürün üretilmesi" dedi. - SİVAS