BİÇERDÖVERLER HASAT İÇİN YOLA ÇIKIYOR
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BİÇERDÖVERLER HASAT İÇİN YOLA ÇIKIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde biçerdöverler, bakımları yapılarak hasada hazırlandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde biçerdöverler, bakımları yapılarak hasada hazırlandı. İlçede bulunan 200'ün üzerinde biçerdöverin bir kısmı hasat için Akdeniz ve Ege bölgesindeki ovalara giderken bir kısmı da önümüzdeki günlerde yola çıkacak.

Sandıklı'da 200'ün üzerinde biçerdöverin tamirat ve bakımları, yaklaşık 1 ay süren çalışmayla Sandıklı Sanayi Sitesi'nde tamamlandı. Bazı biçerdöverciler Akdeniz ve Ege ovalarında arpa ve buğday hasadı için yola çıkarken, diğerlerinin de birkaç gün içerisinde yola çıkması bekleniyor. 20 Mayıs gibi hasada başlayacak biçerdöverler, ağustos ayı ortalarında Akdeniz ve Ege ovalarında hasadı tamamlayıp, son hasatlarını Sandıklı, Isparta, Burdur, Kütahya ve Eskişehir'de yapacak. Ağustos ayında arpa ve buğday hasadını tamamlayacak biçerdöverlerin mısır hasadıyla sezonu kapatması planlanıyor.

Biçerdöver işletmecisi Fatih Yıldız, yaklaşık 8 yıldır bu işle uğraştığını belirterek, şöyle dedi: "Hem para kazanmak hem de çiftçilerimizi memnun etmek için gurbet ellere gidiyoruz. Kıştan biçerdöverlerimizin bakımlarını sıra ile yaptırıyoruz. Artık vakit geldi. Yaklaşık 10 ya da 15 gün içersinde bayram sonrası Aydın, Nazilli, İzmir, Muğla'da olacağız. Herkesin kendine göre gittiği bir bölge var. Oralarda yaklaşık 1 ay çalışıyoruz. Daha sonra Afyon bölgemize geliyoruz. Afyon bölgemizde de 1 ay çalışıyoruz. İklim şartlarına göre bölgelerin arpa, buğday biçimlerini yapıyoruz. Arpa ve buğday sezonumuz bittikten sonra mısır sezonumuz, çekirdek sezonumuz başlıyor. Kimimiz nohut biçmeye, kimimiz fiğ biçmeye, kimimiz pirinç biçmeye gider"

BİÇERDÖVERLER HASAT İÇİN YOLA ÇIKIYOR
BİÇERDÖVERLER HASAT İÇİN YOLA ÇIKIYOR
BİÇERDÖVERLER HASAT İÇİN YOLA ÇIKIYOR
BİÇERDÖVERLER HASAT İÇİN YOLA ÇIKIYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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