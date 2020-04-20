Biçerdöverler hasada hazırlanıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Biçerdöverler hasada hazırlanıyor - Haberler
Sandıklı, Afyon, Güncel

Biçerdöverler hasada hazırlanıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde biçerdöverler bakıma alınarak hasat için son hazırlıklar yapılıyor.

20.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:23
Biçerdöverler hasada hazırlanıyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde biçerdöverler bakıma alınarak hasat için son hazırlıklar yapılıyor.

Bakım ve hazırlıkları tamamlanan biçerdöverler Nisan ayının sonuna doğru hasat mevsiminin yaklaştığı yörelere yolculuk edecek. İlçede yaklaşık 110 biçerdöverler olduğu belirten bakım ustası Mustafa Okça, araç bakımlarının Mart ayı itibariyle başladığını belirtti. Hasat sezonuna İzmir'de Nisan ayı sonlarında başladığını belirten Okça, "Nisan'ın 25'inden sonra hasat sezonuna başlıyoruz. Şuanda ekinler sarardı. İzmir, Uşak, Kütahya, Bursa'dan başlıyoruz ve buradaki ekinlere dönüyoruz. Arpa, buğday, ayçiçeği ve son olarak darı hasadı yapıyoruz. Sonra 12'inci ayda tekrar biçerimizi bakıma alıyoruz. A'dan Z'ye bütün parçaları sökülüyor ve yaklaşık 10 ila 15 bin lirası bir bakım masrafı gidiyor. Hasat sezonuna bir biçer için operatör, yağcı ve 2 yardımcı olmak üzere 4 kişi hasada gidiyoruz ve 4,5- 5 ay evden ayrı kalıyoruz" dedi.

'Ekinde dane kaybı ve yangını önlemek adına bakım yapıyoruz"

Bizçerdöverleri hasat sezonuna hazırlayan tamircisi Salih Sarı ise, Nisan ayında biçerleri gönderdiklerini belirtti. Ağustos ayına kadar hasatların deva ettiğini belirten Sarı, "Arpa, buğday biçimi bittikten sonra darı hasadı başlıyor. Kasım ayına kadar biçimler devam ediyor. Biçimlerin bitiminde biçerdöverleri tekrar ağır bakıma alıyoruz. Mayıs ayına kadar tekrar bakımda kalıyor. Yürüyen fabrikaların bakımlarını yapmadığımız zaman randımanlı çalışmıyor. Dane kaybı yaşanmaması ve ekinlerde yangın çıkarmaması adına biçerlerin bakımını her dönem düzenli olarak yapıyoruz. Hem çiftçiyi, hem de biçerciyi mağdur etmemek adına bakımların yapılması önemli. Biz de kimseyi mağdur etmemek adına elimizden geldiği kadar bakımlarını yapıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Varlık sebebim' dediği annesi, koronavirüse yenik düştü Haberler
"Varlık sebebim" dediği annesi, koronavirüse yenik düştü
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt Haberler
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu Haberler
Türkiye'de en beğenilen siyasi isim kim? Listeye belediye başkanları damga vurdu
Ramazan'da teravih namazı nasıl kılınacak? Diyanet yanıtladı Haberler
Ramazan'da teravih namazı nasıl kılınacak? Diyanet yanıtladı
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haberler
Herkes Avrupa'dan beklerken, güzel haber Afrika'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi Haberler
Sokağa çıkma yasağı genişletilebilir! Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 20 Nisan 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
Küle dönen araçta feci şekilde yanan cansız beden bulundu
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
İki genç, yasağın kalkmasına dakikalar kala ceza yedi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İstanbul'da aile hekimi Yavuz Kalaycı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Manchester City, 17 yaşındaki Kluiverth Aguilar'ın transferini bitirdi
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Kerem Tunçeri'nin 4 farklı kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Sivaslı hayırsever, 10 bakkalın veresiye defterini satın aldı
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Koronavirüs vakalarını gizleyen muhtar hakkında soruşturma başlatıldı
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
Yasağı hiçe sayıp aracında son ses Sagopa Kajmer dinleyen gencin gezisi, cezayla bitti
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sadece bu hafta sonu 5000 ton asfalt serimi yapıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sadece bu hafta sonu 5000 ton asfalt serimi yapıldı
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara 'bahar' uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara "bahar" uyarısı: Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek...
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı
Türk doktor, koronavirüs hastası iyileşince Michael Jackson dansı yaptı
Acil tıp teknisyeni, 'Evde Kal' çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
Acil tıp teknisyeni, "Evde Kal" çağrılarına uymayan ailesini kolluk kuvvetlerine ihbar etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Gamze Pala Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Ümit Besen Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Rafet El Roman
Spor Ersun Yanal Ergin Ataman Shane Larkin Sergen Yalçın Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan Karar İtalya Twitter
Şu an buradasınız: Biçerdöverler hasada hazırlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 12:26:24. #1.14#
title