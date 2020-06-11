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Biçerdöverle hububat hasadında kontrol hizmetleri devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığının 'biçerdöverle ürün hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama talimatı' uyarınca Diyarbakır'da hasat sezonunda biçerdöverler sürekli olarak kontrol ediliyor.

Biçerdöverle hububat hasadında kontrol hizmetleri devam ediyor
11.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:30

Tarım ve Orman Bakanlığının 'biçerdöverle ürün hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama talimatı' uyarınca Diyarbakır'da hasat sezonunda biçerdöverler sürekli olarak kontrol ediliyor.

Diyarbakır'da 2019-2020 ekim sezonunda 480 bin 54 hektar buğday, arpa, yulaf, çavdar, aspir, kolza, soya, dane mısır, ayçiçeği, nohut, mercimek, çeltik tarla bitkisi ekilişi yapılarak, bunun yaklaşık yüzde 95'inin biçerdöverle hasadı bekleniyor. Kente 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle biçerdöverle ilk olarak arpa hasadı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının 'biçerdöverle ürün hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama talimatı' uyarınca bu yıl da, ilimizde hasat sezonunda biçerdöverler sürekli olarak kontrol ediliyor.

Hasat sezonunda yapılacak kontrollerde etkinliği arttırmak ve kayıpları en aza indirmek için, biçerdöverlerle hasatta ürün kayıp oranında ulaşılacak hedefin kente 2020 yılı için yüzde 2 olarak 2020/1 sayılı valilik tebliği ile belirlendi. Diyarbakır Valiliğinin 12 Mayıs 2020 tarih ve 10-218 sayılı Olurlarıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Naide Erdoğmuş koordinatörlüğünde il ve ilçe müdürlüklerinde görevli 81 teknik personel, kontrolör/denetçi olarak görevlendirilerek kontrollere başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan 'biçerdöverle ürün hasadında kontrol hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin uygulama talimatı' gereğince eksikliği-kabahati tespit edilen biçerdöver sahibi ve kullanıcıları hakkında Kabahatler Kanununun 32'nci ve 40'ncı maddeleri uyarınca idari yaptırım karar tutanağı hazırlanarak cezai işlem uygulanacağı kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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