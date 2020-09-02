Biçerdöverle hasat yapan Vali Memiş çiftçilerden övgü aldı Biçerdöverle hasat yapan Vali Memiş çiftçilerden övgü aldıERZURUM'da biçerdöverle buğday tarlasının hasadını yapan Vali Okay Memiş'e Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, temiz biçimi için teşekkür etti.

Biçerdöverle hasat yapan Vali Memiş çiftçilerden övgü aldı

ERZURUM'da biçerdöverle buğday tarlasının hasadını yapan Vali Okay Memiş'e Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, temiz biçimi için teşekkür etti. Samanın tonunun bin liraya ulaştığını belirten Karaman, "Bizim için saman önemli. Tarlaların temiz biçilmesi gerekir. Sayın Valimiz de temiz bir şekilde biçim yaptı" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde hasat çalışmasına katıldı. Bölge çiftçisiyle görüşen Vali Memiş, buğday tarlasında hasat yapan biçerdövere bindi. Operatörle birlikte tarlada bir süre hasat yapan Vali Memiş'i yakından izleyen Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, biçimin temiz olduğunu söyledi. Vali Memiş'in araç sahibinden daha temiz biçtiğini belirten Başkan Karaman, "Bizim için saman çok önemli. Vali bey, biçer-dövere çıkarken arazinin taşlı olduğunu söyledi. Kendisine 'saman bizim için çok önemli' dedim. Vali bey de 'O zaman temiz biçelim" cevabını verdi. Samanın tonu 600 ile bin lira arasında değişiyor. Saman bölge çiftçisi için çok önemli. Onun için tarlaların temiz biçilmesi lazım. Makine sahibi yapamadı ama vali bey güzel ve temiz biçiyor" dedi.

Zaman korna çalarak tarlada hasadı tamamlayan Vali Memiş'i tebrik eden Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, temiz bir biçim olduğunu söyledi. Daha önce de Pasinler ilçesinde biçer döverle hasat yaptığını hatırlatan Vali Memiş, bu konuda tecrübeli olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA