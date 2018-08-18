Biçerdöverin Göl Üzerinde Dönüş Yolculuğu

Beyşehir Gölü'nde bulunan Yeltenli Adası'na hasat zamanı götürülen biçer döver ve traktörler dubaların yardımıyla tekrar Beyşehir'e getirildi.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Mehmet Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, göle kıyısı olan Çiftlik Mahallesi'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Yeltenli Adası'nda bu yıl yine buğday, arpa ve nohut ekimi yapıldığını söyledi.

Hasat zamanı geldiğinde adadaki faaliyetler için gerekli olan biçerdöver ve traktörün duba üzerinde göl sularında yüzdürülerek Yeltenli Adası'na ulaştırıldığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Her yıl düzenli olarak ektiğimiz adamıza biçerdöver ve traktör gibi tarımsal aletleri demir duba üzerinde naklediyoruz. Biçerdöver ve traktör merdivenler üzerinden duba üzerine bindirilip indiriliyor. Ardından göl suları üzerinde yolculuk başlıyor. Bu faaliyetler için gölün en dingin olduğu, rüzgarsız, dalgasız günler tercih edilip bekleniyor. Üzerine biçerdöver çıkardığımız dubayı önden çeken balıkçı teknelerimiz yüzdürüyor. Bunun başka bir yöntemi yok. hasat başladığında götürdük hasat bitince şimdi geri getiriyoruz."