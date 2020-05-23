Biçerdöverin devrildiği kaza anı kamerada
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Biçerdöverin devrildiği kaza anı kamerada

Şanlıurfa'da biçerdöverin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

Biçerdöverin devrildiği kaza anı kamerada
23.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:54

Şanlıurfa'da biçerdöverin devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa - Akçakale çevreyolu üzerindeki hayvan pazarı yakınlarında, Suriye'deki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden gelerek Barış Pınarı Harekatı bölgesine giden Ali İ.'nin kullandığı biçerdöver, çevreyolunda ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü Ali İ. yaralanırken Hasan Mustafa Abidin, ters dönen biçerdöverin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Biçerdöverin arkasından giden bir araçtan çekilen görüntülerde, sürücünün biçerdöverin hakimiyetini kaybetmesi ve yoldan çıkarak devrilmesi yer alıyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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