Biçerdöverin çıktığı buğday tarlasına "balyacılar" giriyor
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Biçerdöverin çıktığı buğday tarlasına "balyacılar" giriyor

Biçerdöverin çıktığı buğday tarlasına 'balyacılar' giriyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de, buğday hasadı yapılan tarlalardaki sapların toplanmasıyla balyacıların zorlu mesaisi başladı.

Edirne'de, buğday hasadı yapılan tarlalardaki sapların toplanmasıyla balyacıların zorlu mesaisi başladı.

Buğday tarlaları biçildikten sonra hayvancılıkta yem olarak kullanılan samanlar ilk olarak yaklaşık 25 kilogramlık balyalar halinde makineyle bağlanıyor.

Saman balyaları daha sonra tarlalardan ahırlara götürülmek üzere bölgede "balyacılar" olarak adlandırılan sezonluk işçiler tarafından kamyonlara ve traktör römorklarına yükleniyor.

Yakıcı güneşin altında çalışan balya işçileri, bir yandan sıcak hava diğer yandan toz ve sapların neden olduğu kaşıntıdan korunmak için farklı yollar deniyor.

İşçiler, yüzlerini tülbentle kapatıp tozdan korurken şapka ile de sıcak çarpmasının önüne geçmeye çalışıyor.

"Ekmek paramız için çalışıyoruz"

Balya taşıyan işçilerden Yılmaz Kusan, balya yükleme sezonunun başladığını söyledi.

Sıcak havada zorlu bir iş yaptıklarını anlatan Kusan, "Ekmek paramız için çalışıyoruz. Attığımız balya başına para alıyoruz. Bir balyayı 2 liraya yüklüyoruz." dedi.

Günlük belli bir mesai saatlerinin bulunmadığına dikkati çeken Kusan, "Arabaları doldurana kadar çalışıyoruz. Gece 12'de olsa 1'de olsa devam ediyoruz, durmak yok. Balya sezonu 20 günden biraz fazla sürüyor. Günde ortalama 500-600 lira para kazanıyoruz. Seneden seneye sezon bekliyoruz." diye konuştu.

Ali Yıldız ise sıcak hava ve tozun içinde çalışarak emeklerinin karşılığını almaya çalıştıklarını ifade etti.

Balya taşıma sezonunun kısa olduğunu belirten Yıldız, "Bu işin emeği çok. Yakıcı güneşin altında para kazanmaya çalışıyoruz." dedi.

Sinan Kusan da Edirne'nin bunaltıcı bir sıcak havaya sahip olduğunu belirterek, "Bu şartlarda oldukça zor oluyor. Bu sıcakta yukarıya balya çıkartmak zor oluyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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