Biçerdöverden çıkan kıvılcımlar hububat tarlasını küle çevirdi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcımlardan dolayı alev alan 82 dönümlük arpa ve tarlası cayır cayır yanarak küle döndü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcımlardan dolayı alev alan 82 dönümlük arpa ve tarlası cayır cayır yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Yelkovan köyünde biçerdöver ile hasat yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı. Çıkan alevler, Ali Yılmaz'a ait 35 dönüm, Mahmut Yılmaz'a ait 9 dönüm, Haci Yılmaz'a ait 11 dönüm, Abuzer Yılmaz'a ait 8 dönüm, Erdal Arı'ya ait 10 dönüm tarla ile Mustafa Atik'e ait 4 dönüm ve Mehmet Atik'e ait 5 dönüm olmak üzere 82 dönüm tarlada bulunan arpa yandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kahta Belediyesi itfaiye ekipleri ile Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylüler ise itfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar traktörlerle yanan tarlaların etrafını sürerek yangını kontrol altına almaya çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 82 dönümlük arpa arazisi yanarak küle döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı