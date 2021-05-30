MANİSA BİÇERDÖVERDEN ÇIKAN KIVILCIMLA 250 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI
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MANİSA BİÇERDÖVERDEN ÇIKAN KIVILCIMLA 250 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, biçerdöverden çıkan kıvılcımın neden olduğu değerlendirilen yangında, toplam 250 dönüm buğday ve arpa ekili alan kullanılmaz hale geldi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, biçerdöverden çıkan kıvılcımın neden olduğu değerlendirilen yangında, toplam 250 dönüm buğday ve arpa ekili alan kullanılmaz hale geldi.

Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Bintepeler mevkiinde buğday ve arpa ekili tarlaların bulunduğu alanda saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'ne bağlı 8 itfaiye aracı ve 2 su tankeri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı toplam 21 personelle müdahale edildi. Biçerdövere ait çarkların taşlara vurması sonucu çıkan kıvılcım nedeniyle çıktığı değerlendirilen yangında, 8 üreticiye ait 40 dönümü arpa, 210 dönümü buğday olmak üzere toplam 250 dönüm ekili alan zarar gördü. Alevler itfaiye ekiplerinin çabası sonucu 1 saatte güçlükle söndürüldü.

MANİSA BİÇERDÖVERDEN ÇIKAN KIVILCIMLA 250 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI
MANİSA BİÇERDÖVERDEN ÇIKAN KIVILCIMLA 250 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI
MANİSA BİÇERDÖVERDEN ÇIKAN KIVILCIMLA 250 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI
MANİSA BİÇERDÖVERDEN ÇIKAN KIVILCIMLA 250 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI
MANİSA BİÇERDÖVERDEN ÇIKAN KIVILCIMLA 250 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI
MANİSA BİÇERDÖVERDEN ÇIKAN KIVILCIMLA 250 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI
MANİSA BİÇERDÖVERDEN ÇIKAN KIVILCIMLA 250 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MANİSA BİÇERDÖVERDEN ÇIKAN KIVILCIMLA 250 DÖNÜM EKİLİ ALAN YANDI - Haberler
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