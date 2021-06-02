Biçerdöverden çıkan kıvılcım, 10 bin dönümlük ekili alanı küle çevirdi
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Biçerdöverden çıkan kıvılcım, 10 bin dönümlük ekili alanı küle çevirdi

Biçerdöverden çıkan kıvılcım, 10 bin dönümlük ekili alanı küle çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcım nedeni ile 10 bin dönümlük ekili alan küle döndü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde biçerdöverden sıçrayan kıvılcım nedeni ile 10 bin dönümlük ekili alan küle döndü.

Olay, sabah saatlerinde Silvan ilçesi Yuva köyü Meydan mezrası ile Akdere köyü sınırları içinde bulunan arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tarlada ekinleri biçen biçerdöverden sıçrayan kıvılcım samanları tutuşturdu. Rüzgarın da etkisi ile yangı büyük bir alana yayıldı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın nedeni ile buğday, arpa ve mercimek ekili yaklaşık 10 bin dönümlük ekili alanın küle döndüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Biçerdöverden çıkan kıvılcım, 10 bin dönümlük ekili alanı küle çevirdi
Biçerdöverden çıkan kıvılcım, 10 bin dönümlük ekili alanı küle çevirdi
Biçerdöverden çıkan kıvılcım, 10 bin dönümlük ekili alanı küle çevirdi
Biçerdöverden çıkan kıvılcım, 10 bin dönümlük ekili alanı küle çevirdi
Biçerdöverden çıkan kıvılcım, 10 bin dönümlük ekili alanı küle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Biçerdöverden çıkan kıvılcım, 10 bin dönümlük ekili alanı küle çevirdi - Haberler
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