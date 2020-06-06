Biçerdöverde çıkan yangına itfaiye müdahale etti
Nusaybin'de buğday tarlasında kullanılan biçerdöverde yangın çıktı.
06.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:57
Nusaybin'de buğday tarlasında kullanılan biçerdöverde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Nusaybin'in Tepeüstü Mahallesi yakınlarında buğday hasadı yapan biçerdöverin deposu bir anda alev aldı.
Alevlerin fark edilmesi üzerine biçerdöver buğday tarlasından çıkarıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliğine bilgi verilmesi üzerine olay yerine ekip sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA