Biçerdöverciye kızdı, buğday ekili tarlasını yaktı
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Biçerdöverciye kızdı, buğday ekili tarlasını yaktı

Biçerdöverciye kızdı, buğday ekili tarlasını yaktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde biçerdöverciye kızan tarla sahibi, buğday ekili tarlasını ateşe vererek yaktı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde biçerdöverciye kızan tarla sahibi, buğday ekili tarlasını ateşe vererek yaktı.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde biçerdöverciye kızan tarla sahibi Recep T., buğday ekili tarlasını ateşe verdi. Tarla kısa sürede yanarak kül oldu. Mahalle sakinleri, yaklaşık 25 dekar biçime hazır tarlanın yandığını dile getirerek, yaşananları hayretler içerisinde izledi. - TEKİRDAĞ

Biçerdöverciye kızdı, buğday ekili tarlasını yaktı
Biçerdöverciye kızdı, buğday ekili tarlasını yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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