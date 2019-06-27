Biçerdöver yandı, 50 dönümlük ekili arazi kül oldu

Biçerdöver yandı, 50 dönümlük ekili arazi kül oldu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde buğday hasadı yapan biçerdöver, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Biçerdöver yandı, 50 dönümlük ekili arazi kül oldu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde buğday hasadı yapan biçerdöver, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alevlerin buğday tarlasına sıçraması sonucu 50 dönümlük ekili alan kül odu.

Olay, Kocaköy ilçesi Gültarla Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin çıkışında bulunan kırsal alandaki buğday tarlasında hasat yapan biçerdöver, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Biçerdöver sürücüsü araçtan çıkmayı başararak yangına müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine olay yerine 110 itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kontrol altına aldı.

Yangında 50 dönümlük ekili alan kül olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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