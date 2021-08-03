Biçerdöver sürücüsü serbest bırakıldı
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Biçerdöver sürücüsü serbest bırakıldı

Biçerdöver sürücüsü serbest bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Uşak'ta 7 hektarın yandığı orman yangını sonrasında gözaltına alınan biçerdöver sürücüsü, emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uşak'ta 7 hektarın yandığı orman yangını sonrasında gözaltına alınan biçerdöver sürücüsü, emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Uşak merkeze bağlı Aybey Mahallesi çokkozlar mevkiinde bir tarlada çıktı. İddialara göre M.Ş., İ.K.'ya ait tarlada biçerdöver ile çalışırken henüz bilinmeyen sebepten biçerdöver alev aldı. Tarlaya sıçrayan yangın, rüzgarın da etkisiyle yan tarafta bulunan ormana sıçradı. Olay yerindeki vatandaşlar, orman işletme müdürlüğüne ihbarda bulundu. İhbarlar üzerine Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal, 8 ilk müdahale aracı, 4 iş makinası, Uşak İtfaiyesine bağlı 5 arazöz, 2 su ikmal, 2 iş makinası ve Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1 toma olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızla yaptıkları müdahalelerin ardından yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Yangında toplam 7 hektar alanın yandığı öğrenilirken biçerdöver sürücüsü Şahbaz ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan M.Ş., işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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