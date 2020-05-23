Biçerdöver şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Biçerdöver şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da biçerdöverin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

23.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:12

Şanlıurfa'da biçerdöverin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen biçerdöver, merkez Eyyübiye ilçesi Akçakale-Akaba TOKİ Çevre Yolu'nda freninin boşalması sonucu şarampole devrildi.

Kazada biçerdöverin altında kalan Suriyeli Hasan Mustafa Abidin öldü.

Yaralanan Ali İskara ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Abidin'in cenazesi, olay yerine çağrılan vinç yardımıyla itfaiye ekiplerince biçerdöverin altından çıkarıldı.

Biçerdöverdekilerin Suriye'nin Fırat Kalkanı Bölgesi'nden gelerek Şanlıurfa üzerinden Barış Pınarı Bölgesi'ne hububat hasadına gittikleri öğrenildi.

Biçerdöver şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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