Biçerdöver operatörünün kaplumbağa hassasiyeti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kaplumbağa, biçerdöverin altında kalmaktan operatörünün dikkati sayesinde kurtuldu.
12.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:45
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir kaplumbağa, biçerdöverin altında kalmaktan operatörünün dikkati sayesinde kurtuldu.
Arfalı Mahallesi'nde hububat tarlasında hasat yapan biçerdöver operatörü Derviş Kavur, tarladaki kaplumbağayı fark etti.
Biçerdöveri durduran Kavur, tarla sahibi Ali Alabacak'ı uyararak kaplumbağayı tarla dışına götürmesini sağladı.
Tarla sahibi Alabacak, hassasiyeti için Kavur'a teşekkür etti.
Kaynak: AA