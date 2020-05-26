Biçerdöver operatörleri, bayramı sevdiklerinden uzakta geçirdi
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Biçerdöver operatörleri, bayramı sevdiklerinden uzakta geçirdi

Buğday hasadı için Kırşehir'den Hatay'a gelen biçerdöver operatörleri, Ramazan Bayramı'nı memleketlerinden ve sevdiklerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşadı.

26.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 26.05.2020 19:10

Buğday hasadı için Kırşehir'den Hatay'a gelen biçerdöver operatörleri, Ramazan Bayramı'nı memleketlerinden ve sevdiklerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşadı.

Hasat için ilçeye gelen operatörlerden Osman Turgut, yaptığı açıklamada, bayramı yalnız geçirdiği için üzgün olduğunu söyledi.

İşi için memleketinden ve sevdiklerinden ayrı olduğunu belirten Turgut, ailesiyle telefonla bayramlaştığını ifade etti.

Biçerdöver operatörleri, bayramı sevdiklerinden uzakta geçirdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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