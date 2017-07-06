Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor

Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü görevlileri arpa ve buğday hasadının yapıldığı yerlerde biçerdöver kontrollerine devam ediyor.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Korkuteli ilçe Müdürlüğü görevlileri hasat kaybının en aza indirilmesi için biçerdöver kontrollerini sürdürüyor. Teknik personelce yapılan kontroller de biçerdöver operatörlerinden G sınıfı (Biçerdöver) Sürücü Belgesi, 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme cihazı ve ruhsatları da kontrol edildi. - ANTALYA