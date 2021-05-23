Biçerdöver ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Biçerdöver ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Biçerdöver ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde biçerdöver ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde biçerdöver ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. Taş ocağı mevkisinde biçerdöver ile Ford marka kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında S.C. ile M.C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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